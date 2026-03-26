Пътят към Мондиал 2026: Европа влиза в решителни битки за последните квоти

По-малко от три месеца преди началото на Световното първенство по футбол през 2026 година, Европа се подготвя за решителните плейофни битки, които ще определят последните участници на Мондиала.

Общо 22 отбора ще се борят за четири квоти чрез полуфиналите и финалите в различните пътеки, а напрежението е гарантирано още в първите сблъсъци.

Поток А: Италия под напрежение

Най-голямото внимание е насочено към Италия, която се изправя срещу Северна Ирландия. „Скуадра адзура“ се стреми да избегне трето поредно пропускане на световно първенство. Това е евентуален кошмарен сценарий, който би бил исторически провал за четирикратните шампиони на най-големия шампионат и възпитаниците на Дженаро Гатузо ще дадат всичко от себе си, за да го избегнат.

В другия двубой Уелс приема Босна и Херцеговина, като домакинското предимство може да се окаже решаващо, но опитът на Един Джеко дава сериозни аргументи и на гостите.

Поток Б: Балансирани дуели и скрити фаворити

Украйна среща Швеция на неутрален терен в Испания, където подкрепата от трибуните може да наклони везните.

Полша и Албания оформят един от най-равностойните сблъсъци. Роберт Левандовски води поляците, но албанците влизат с увереност и стабилна форма.

Поток В: Турция с амбиции за контрол

Турция изглежда като фаворит срещу Румъния, разчитайки на комбинация от млади таланти и опитни лидери.

Словакия пък приема Косово, като силното представяне у дома и опитът в състава дават леко предимство на домакините.

Поток Г: Ирландия търси нов подвиг

Чехия приема Република Ирландия в Прага в сблъсък, който обещава напрежение до последната минута. Ирландците влизат с инерция за драматично класиране.

Дания се изправя срещу Северна Македония с ясната цел да избегне ново разочарование, но балканският тим вече е доказвал, че може да поднася изненади.

С толкова много заложено на карта, от исторически провали до мечтани дебюти, полуфиналите в европейските плейофи обещават драматични развръзки.

В тези мачове няма място за грешки.

А за някои отбори - няма и втори шанс.