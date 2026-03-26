Две дилеми пред Гатузо преди плейофа срещу Северна Ирландия

Има две основни въпросителни около титулярния състав на Италия за полуфиналния плейоф за Световното първенство срещу Северна Ирландия, като тимът ще излезе в схема 3-5-2.

Двубоят ще се играе на стадиона в Бергамо в четвъртък от 21:45 часа. Победителят ще се изправи срещу Уелс или Босна и Херцеговина във финала за място на Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ.

Селекционерът Дженаро Гатузо потвърди, че Джанлука Манчини, Рикардо Калафиори и Матео Политано са напълно възстановени, което означава, че притесненията относно физическото им състояние след ангажиментите с клубните им отбори са отпаднали.

Алесандро Бастони взе участие в част от вчерашната тренировка, но остава под въпрос. С оглед на евентуалния финал на 31 март е възможно щабът да не рискува с прибързано включване.

Ако защитникът на Интер не бъде на разположение, като варианти се разглеждат Федерико Гати от Ювентус или Алесандро Буонджорно от Наполи.



Другата дилема пред Гатузо е дали да започне с Марко Палестра на десния фланг, или да гласува доверие на значително по-опитния Матео Политано.

Вероятен състав на Италия: Донарума; Манчини, Бастони, Калафиори; Палестра, Тонали, Локатели, Барела, Димарко; Кийн, Ретеги.