Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Две дилеми пред Гатузо преди плейофа срещу Северна Ирландия

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Мачът е тази вечер в Бергамо.

Дженаро Гатузо
Снимка: БГНЕС
Има две основни въпросителни около титулярния състав на Италия за полуфиналния плейоф за Световното първенство срещу Северна Ирландия, като тимът ще излезе в схема 3-5-2.

Двубоят ще се играе на стадиона в Бергамо в четвъртък от 21:45 часа. Победителят ще се изправи срещу Уелс или Босна и Херцеговина във финала за място на Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ.

Селекционерът Дженаро Гатузо потвърди, че Джанлука Манчини, Рикардо Калафиори и Матео Политано са напълно възстановени, което означава, че притесненията относно физическото им състояние след ангажиментите с клубните им отбори са отпаднали.

Алесандро Бастони взе участие в част от вчерашната тренировка, но остава под въпрос. С оглед на евентуалния финал на 31 март е възможно щабът да не рискува с прибързано включване.

Ако защитникът на Интер не бъде на разположение, като варианти се разглеждат Федерико Гати от Ювентус или Алесандро Буонджорно от Наполи.

Другата дилема пред Гатузо е дали да започне с Марко Палестра на десния фланг, или да гласува доверие на значително по-опитния Матео Политано.

Вероятен състав на Италия: Донарума; Манчини, Бастони, Калафиори; Палестра, Тонали, Локатели, Барела, Димарко; Кийн, Ретеги.

#Национален отбор на Италия по футбол #Дженаро Гатузо

