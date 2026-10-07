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Педро Родригес обяви края на своята кариера

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Спорт
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Нападателят се отказа на 39-годишна възраст.

Педро Родригес
Снимка: БТА
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Бившият испански национал Педро Родригес обяви края на своята кариера на 39-годишна възраст. Педро спечели 25 големи трофея по време на периода си като футболист, продължил две десетилетия.

Педро, който стана свободен агент, след като напусна Лацио, когато договорът му изтече през юли, беше ключов игра в състава на Испания, спечелил световното първенство през 2010 година. Той също така помогна на иберийците да спечелят и титлата от Евро 2012.

"Чувствам, че е време. Трябва да направя крачка напред и да започна нова глава в живота си. Тръгвам си горд, че изживях мечтата си и с всички хора, които бяха до мен, за да я превърнат в реалност. Благодаря на футбола, че ме направи толкова щастлив", се казва в изявление на Педро в социалните мрежи.

Той проби в първия тим на Барселона през 2008 година и имаше много силни изяви под ръководството на треньора Пеп Гуардиола, спечелвайки 20 големи трофея с каталунския клуб.

Роденият в Тенерифе нападател вкара гол при победата на Барселона с 3:1 над Манчестър Юнайтед във финала на Шампионската лига през 2011 година, преди да се присъедини към Челси четири сезона след това.

Той спечели титлата във Висшата английска лига във втората си година на "Стамфорд Бридж", а по-късно изкара един сезон в Рома, преди да се присъедини към Лацио, където игра в последните пет години от кариерата си.

Педро записа 794 участия на клубно ниво, отбелязвайки 197 гола, докато за Испания вкара 17 гола в 65 мача.

#Педро Родригес

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