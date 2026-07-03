Пегула, Осака и Бенчич продължават към осминафиналите на Уимбълдън

Джесика Пегула, Наоми Осака и Белинда Бенчич се класираха за четвъртия кръг на Уимбълдън и продължават битката за титлата в женската схема на турнира от Големия шлем.

Поставената под №4 Джесика Пегула се справи без затруднения с испанката Джесика Бусас Манейро след 6:1, 6:3 за едва 53 минути. Американката доминираше още от началото, като поведе с 4:0 в първия сет и не остави шансове на съперничката си. Така Пегула достигна до четвъртия кръг на Уимбълдън едва за втори път в кариерата си, а следващата ѝ съперничка ще бъде сънародничката ѝ Ива Йович.

Наоми Осака също демонстрира отлична форма и се наложи с 6:1, 6:3 над Дария Касаткина. Бившата №1 в света поведе с 5:0 в първата част, а във втория сет затвори мача с три поредни гейма след равенство 3:3. За първи път в кариерата си японката достига до осминафиналите на Уимбълдън, където ще се изправи срещу победителката от двубоя между Арина Сабаленка и Елена Остапенко.

Място сред най-добрите 16 намери и Белинда Бенчич. Швейцарката, която беше полуфиналистка в Лондон преди година, победи Анна Калинская с 6:4, 4:6, 7:6(6) след близо три часа игра.

В решителния сет Бенчич на два пъти пропиля пробив аванс, но в тайбрека показа по-здрави нерви и стигна до успеха. Следващото ѝ препятствие ще бъде победителката от американския сблъсък между Клеър Лиу и Коко Гоф.