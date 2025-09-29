Пегула спаси три мачбола по пътя си към четвъртия кръг в Пекин

Джесика Пегула спаси три мачбола, за да се класира за четвъртия кръг на силния тенис турнир в Пекин WTA 1000 с награден фонд над 4 милиона долара. Американката оцеля в мача си с бившата шампионка от US Open Ема Радукану - 3:6, 6:7(9), 6:0.

След като спечели срещу Ема Наваро на Откритото първенство на Маями, британката вече е загубила осем поредни мача срещу състезателки от Топ 10. Световната №32 бе гледана в Пекин от майка ѝ, която е китайка.

Пегула показа изключителна воля за победа във втората част, а в третата бе безапелационна на корта.

За следващия кръг се класира и Мира Андреева, която надигра испанката Джесика Боусас Манейро с 6:4, 6:1. Руската тийнейджърка ще срещне на осминафиналите британката Сонай Картал, която също загуби само пет гейма срещу австралийката Мая Джойнт - 6:3, 6:2.

Към осминафиналите на турнира продължи и украинката Марта Костюк, която се наложи над Александра Саснович от Беларус в два сета - 6:4, 6:2.

Още една рускиня се класира за четвъртия кръг - Анастасия Потапова се наложи над Зейнеп Сонмез след 6:3, 7:5. Тя ще срещне Линда Носкова, която отстрани олимпийската шампионка и надежда на домакините Цинуен Джън след 6:4, 3:6, 3:0 и отказване на китайката в третия сет.