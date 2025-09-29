БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пегула спаси три мачбола по пътя си към четвъртия кръг в Пекин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Домакините пък останаха без голямата си надежда за титла.

Джесика Пегула
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Джесика Пегула спаси три мачбола, за да се класира за четвъртия кръг на силния тенис турнир в Пекин WTA 1000 с награден фонд над 4 милиона долара. Американката оцеля в мача си с бившата шампионка от US Open Ема Радукану - 3:6, 6:7(9), 6:0.

След като спечели срещу Ема Наваро на Откритото първенство на Маями, британката вече е загубила осем поредни мача срещу състезателки от Топ 10. Световната №32 бе гледана в Пекин от майка ѝ, която е китайка.

Пегула показа изключителна воля за победа във втората част, а в третата бе безапелационна на корта.

За следващия кръг се класира и Мира Андреева, която надигра испанката Джесика Боусас Манейро с 6:4, 6:1. Руската тийнейджърка ще срещне на осминафиналите британката Сонай Картал, която също загуби само пет гейма срещу австралийката Мая Джойнт - 6:3, 6:2.

Към осминафиналите на турнира продължи и украинката Марта Костюк, която се наложи над Александра Саснович от Беларус в два сета - 6:4, 6:2.

Още една рускиня се класира за четвъртия кръг - Анастасия Потапова се наложи над Зейнеп Сонмез след 6:3, 7:5. Тя ще срещне Линда Носкова, която отстрани олимпийската шампионка и надежда на домакините Цинуен Джън след 6:4, 3:6, 3:0 и отказване на китайката в третия сет.

Свързани статии:

Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет
Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет
Колумбийката се отказа след 40 минути игра.
Чете се за: 01:02 мин.
#Сонай Картал #Анастасия Потапова #Цинуен Джън #Линда Носкова #WTA 1000 в Пекин #Мира Андреева #Джесика Пегула #Ема Радукану #Марта Костюк

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
4
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
5
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
6
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Тенис

Карлос Алкарас и Тейлър Фриц ще спорят за титлата в Токио
Карлос Алкарас и Тейлър Фриц ще спорят за титлата в Токио
Изабелла Шиникова се класира за основната схема на турнир в Самсун Изабелла Шиникова се класира за основната схема на турнир в Самсун
Чете се за: 01:10 мин.
Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет
Чете се за: 01:02 мин.
Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан
Чете се за: 01:05 мин.
Новак Джокович е в половината на Яник Синер на Мастърса в Шанхай Новак Джокович е в половината на Яник Синер на Мастърса в Шанхай
Чете се за: 01:30 мин.
Гоф и Анисимова продължават към четвъртия кръг в Пекин Гоф и Анисимова продължават към четвъртия кръг в Пекин
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ