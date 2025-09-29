БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Колумбийката се отказа след 40 минути игра.

Ига Швьонтек
Снимка: БТА
Ига Швьонтек се класира за осминафиналната фаза на силния турнир по тенис в Пекин от сериите WТА 1000 с награден фонд над 4 милиона долара.

Поставената под №1 в основната схема не даде гейм на Камила Осорио от Колумбия в откриващия сет, преди южноамериканката да се откаже.

Tова бе победа №400 за полякинята в професионалния тенис, като тя стана и първата състезателка, която има 25 или повече победи в турнирите WТА 1000.

В спор за място на четвъртфиналите Швьонтек ще играе с 16-ата в схемата американка Ема Наваро.

Вече са ясни още няколко осминафинални двойки, като в по-любопитните от тях Каролина Мухова играе с Аманда Анисимова, а Белинда Бенчич се изправя срещу втората поставена и шампионка от миналата година Коко Гоф.

#тенис турнир в Пекин 2025 #Камила Осорио #Ига Швьонтек

