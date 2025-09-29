Ига Швьонтек отказа Камила Осорио в Пекин след "геврек" в първия сет

Ига Швьонтек се класира за осминафиналната фаза на силния турнир по тенис в Пекин от сериите WТА 1000 с награден фонд над 4 милиона долара.

Поставената под №1 в основната схема не даде гейм на Камила Осорио от Колумбия в откриващия сет, преди южноамериканката да се откаже.

Tова бе победа №400 за полякинята в професионалния тенис, като тя стана и първата състезателка, която има 25 или повече победи в турнирите WТА 1000.

В спор за място на четвъртфиналите Швьонтек ще играе с 16-ата в схемата американка Ема Наваро.

Вече са ясни още няколко осминафинални двойки, като в по-любопитните от тях Каролина Мухова играе с Аманда Анисимова, а Белинда Бенчич се изправя срещу втората поставена и шампионка от миналата година Коко Гоф.