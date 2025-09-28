Гоф и Анисимова продължават към четвъртия кръг в Пекин

Коко Гоф продължава защитата на титлата си и се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите WTA 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

Втората поставена американка преодоля 25-ата в схемата Лейла Фернандес от Канада с 6:4, 4:6, 7:5 в оспорван сблъсък, продължил два часа и 47 минути.

Следващата противничка на Гоф ще бъде 15-ата поставена швейцарка Белинда Бенчич, която елиминира австралийката Присила Хон след обрат с 4:6, 6:4, 6:3 за два часа и 27 минути игра.

Шестата в схемата Жасмин Паолини (Италия) също намери място в четвъртия кръг след успех над американката София Кенин с 6:3, 6:0 и ще играе срещу Мари Боузкова (Чехия), която отстрани 24-ата поставена рускиня Вероника Кудерметова с 6:3, 7:5.

13-ата поставена Каролина Мухова (Чехия) се класира напред след 4:2 в първия сет и отказване на испанката Паула Бадоса. Тя очаква третата в схемата Аманда Анисимова в следващия етап, след като американката победи представителката на домакините Шуай Чжан със 7:6(11), 6:0. Срещата продължи час и 29 минути, а в тайбрека на първия сет Чжан навакса изоставане от 2-6 точки до 7-6, преди да изгуби с 11-13.

В друг мач от четвъртия кръг една срещу друга ще излязат МакКартни Кеслър от САЩ и германката Ева Лис. Кеслър продължи напред след 1:6, 7:5, 3:0 и отказване на чехкинята Барбора Крейчикова, докато Лис надделя над осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) с 6:3, 1:6, 6:4 за два часа и 16 минути игра.