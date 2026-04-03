Почина големият композитор Михаил Белчев
Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си в Манчестър Сити

Испанецът ще изчака края на сезона, преди да реши дали да остане или да напусне

пеп гуардиола отлага решението бъдещето манчестър сити
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола няма да вземе решение за бъдещето си преди края на сезона, въпреки че има договор с клуба до лятото на 2027 година.

Испанският специалист възнамерява да направи пълна равносметка през май – както на представянето на отбора, така и на собственото си състояние, преди да реши дали да продължи или да сложи край на престоя си в Манчестър.

"Гражданите“ остават в битката за титлата във Висшата лига, изостават от лидера Арсенал, но имат мач по-малко и директен сблъсък помежду си. Освен това тимът е на четвъртфинал за ФА Къп и вече спечели Купата на Лигата през този сезон.

В клуба са наясно със ситуацията и няма да оказват натиск върху Гуардиола, като между двете страни съществува силно доверие. Въпреки това несигурността около бъдещето му затруднява дългосрочното планиране, особено предвид очакваното натоварено лято.

Ръководството вече подготвя резервни варианти при евентуално напускане, като сред обсъжданите имена са Чаби Алонсо, Венсан Компани и Енцо Мареска.

Гуардиола, който е начело на Сити от 2016 година, неведнъж е заявявал, че след края на клубната си кариера може да поеме национален отбор, като сред потенциалните варианти са Бразилия и Англия. Очаква се при напускане той да вземе и пауза от футбола.

Засега обаче фокусът му остава изцяло върху настоящия сезон, като окончателното решение ще стане ясно едва след неговия край.

