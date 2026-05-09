БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с...
Чете се за: 01:55 мин.
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските...
Чете се за: 11:02 мин.
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия:...
Чете се за: 01:42 мин.
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил...
Чете се за: 03:35 мин.
Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро...
Чете се за: 01:45 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пер-Матиас Хьогмо: Поздравявам Левски, те са заслужен шампион, ние се насочваме към нашите цели с малки крачки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази
Пер-Матиас Хьогмо: Поздравявам Левски, те са заслужен шампион, ние се насочваме към нашите цели с малки крачки
Снимка: БТА
Слушай новината

Лудогорец се наложи над Левски с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ и се върна в битката за 2-ото място в крайното класиране. Петър Станич, който бе обявен за най-добър чужденец в България през 2025 година, вкара единствения гол в края на срещата.

"На първо място поздравления за Левски, те са шампиони. Бяха много солиден отбор от самото начало на първенството. Имат добър отбор, добър треньор. Що се отнася до мача днес, мисля дадохме доста голямо доверие на нашите футболисти. Не успяхме да вкараме в последните няколко двубоя много попадения. Днес обаче бяхме солидни във фаза "защита“, пресирахме добре. Може би не създадохме много чисти положения, но имаше голям потенциал в атаките ни. Трябваше в някои моменти да се вземат дребни решения, от които да се създадат шансове. Страхотно е, че Станич се разписа отново днес. Той беше на добро ниво през целия мач и се радвам, че вкара", коментира наставникът Пер-Матиас Хьогмо.

А дали разградчани се връщат към познатото си добро лице?

„Това е нашият мач 57 през сезона. Имаме десетима контузени, имахме период, в който не се чувствахме добре. Едната причина беше, че играем по два мача на седмица, но поздравявам момчетата за начина, по който се вложиха. Няма какво да направим за следващата седмица, трябва да мислим за малките стъпки и за целите, които гоним. В топ 4 се получават равностойни мачове. Целта винаги ни дава силата. Това беше страхотно днес!“.

На въпрос остава ли 2-ото място в крайното класиране главна цел и има ли сили Лудогорец да я постигне, Хьогмо отговори:

„Да, разбира се. Можем да победим всеки един отбор и ние го знаем. Момчетата днес излязоха на терена и показаха страхотен характер. Показаха, че са смели с топката. Но на първо място – още един мач ни предстои след няколко дни, така че първо трябва да се възстановим добре и да сме готови да играем със същия съперник за пети път през този сезон“.

Хьогмо коментира и поредицата от мачове със „сините“ и факта, че точно те отнеха титлата на Лудогорец.

„Да, както казах – това е добре за българския футбол. Трябва да има битка за върха. Що се отнася до нас обаче, трябва да оценим кое е доброто и какво трябва да подобрим за различните неща. Да видим какво ще се случи в последните мачове и да се мотивираме, а не да се натъжаваме“, завърши Хьогмо.

Свързани статии:

Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим
Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим
Левски загуби от Лудогорец с 0:1.
Чете се за: 01:07 мин.
Шампионски ден с поражение, Левски отстъпи на Лудогорец на "Герена“
Шампионски ден с поражение, Левски отстъпи на Лудогорец на "Герена“
"Сините“ бяха приветствани с шпалир и вдигнаха титлата след мача,...
Чете се за: 02:00 мин.
#Пер-Матиас Хьогмо #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
2
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
3
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
4
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
5
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
6
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Български футбол

Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път
Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път
Първа лига: Награждаването на Левски за сезон 2025/2026 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Награждаването на Левски за сезон 2025/2026 (ГАЛЕРИЯ)
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов" Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов"
Чете се за: 01:55 мин.
Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим
Чете се за: 01:07 мин.
Джером Боатенг: Хората в България непрекъснато говорят за Левски Джером Боатенг: Хората в България непрекъснато говорят за Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Шампионски ден с поражение, Левски отстъпи на Лудогорец на "Герена“ Шампионски ден с поражение, Левски отстъпи на Лудогорец на "Герена“
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:02 мин.
След новините
Путин: Войната с Украйна върви към своя край Путин: Войната с Украйна върви към своя край
Чете се за: 00:55 мин.
По света
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората,...
Чете се за: 04:42 мин.
Общество
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ