Пер-Матиас Хьогмо: Поздравявам Левски, те са заслужен шампион, ние се насочваме към нашите цели с малки крачки

Лудогорец се наложи над Левски с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ и се върна в битката за 2-ото място в крайното класиране. Петър Станич, който бе обявен за най-добър чужденец в България през 2025 година, вкара единствения гол в края на срещата.

"На първо място поздравления за Левски, те са шампиони. Бяха много солиден отбор от самото начало на първенството. Имат добър отбор, добър треньор. Що се отнася до мача днес, мисля дадохме доста голямо доверие на нашите футболисти. Не успяхме да вкараме в последните няколко двубоя много попадения. Днес обаче бяхме солидни във фаза "защита“, пресирахме добре. Може би не създадохме много чисти положения, но имаше голям потенциал в атаките ни. Трябваше в някои моменти да се вземат дребни решения, от които да се създадат шансове. Страхотно е, че Станич се разписа отново днес. Той беше на добро ниво през целия мач и се радвам, че вкара", коментира наставникът Пер-Матиас Хьогмо.

А дали разградчани се връщат към познатото си добро лице?

„Това е нашият мач 57 през сезона. Имаме десетима контузени, имахме период, в който не се чувствахме добре. Едната причина беше, че играем по два мача на седмица, но поздравявам момчетата за начина, по който се вложиха. Няма какво да направим за следващата седмица, трябва да мислим за малките стъпки и за целите, които гоним. В топ 4 се получават равностойни мачове. Целта винаги ни дава силата. Това беше страхотно днес!“.

На въпрос остава ли 2-ото място в крайното класиране главна цел и има ли сили Лудогорец да я постигне, Хьогмо отговори:

„Да, разбира се. Можем да победим всеки един отбор и ние го знаем. Момчетата днес излязоха на терена и показаха страхотен характер. Показаха, че са смели с топката. Но на първо място – още един мач ни предстои след няколко дни, така че първо трябва да се възстановим добре и да сме готови да играем със същия съперник за пети път през този сезон“.

Хьогмо коментира и поредицата от мачове със „сините“ и факта, че точно те отнеха титлата на Лудогорец.