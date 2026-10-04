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Пет българки продължават напред в квалификациите на турнира W50 в Бургас

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Галена Кръстенова, Анджелина Костова, Дария Великова, Беатрис Спасова и Мелис Расим започнаха с победи надпреварата на кортовете на ТК "Авеню“

Галена Кръстенова
Снимка: БТА
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Пет български тенисистки преодоляха първия кръг на квалификациите на международния турнир за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата от календара на World Tennis Tour е с награден фонд от 40 000 долара и се провежда на кортовете на ТК "Авеню“.

Успешен старт записаха Галена Кръстенова, Анджелина Костова, Дария Великова, Беатрис Спасова и Мелис Расим.

Кръстенова се наложи над сръбкинята Аня Станкович с 6:4, 6:2, а Костова даде само четири гейма на италианката Лиза Пеер за убедителното 6:2, 6:2.

Дария Великова също продължи напред след категорично 6:2, 6:1 срещу румънката Ана Лунгу. Беатрис Спасова загуби само един гейм при успеха си с 6:0, 6:1 над Йоана Монева.

Най-оспорваният двубой с българско участие сред победителките беше между Мелис Расим и Илина Илиева. Расим спечели първия сет с 6:3, но съперничката ѝ отговори с 6:2 във втория. В решителната част Расим стигна до 6:4 и си осигури място във втория квалификационен кръг.

Участието си в пресявките приключиха Рая Маркова, Моника Господинова, Андрея Глушкова, Алекса Каратанчева, Калина Симеонова, Даниела Димитрова, Ралица Александрова и Мелани Стоичкова.

В следващия кръг предстои и изцяло български сблъсък между Галена Кръстенова и Анджелина Костова, което гарантира поне една родна представителка в следващата фаза. Дария Великова ще срещне чехкинята Люси Петружелова, Беатрис Спасова ще играе срещу румънката Илинка Далина Амарией, а Мелис Расим ще се изправи срещу друга представителка на Румъния – Бианка Елена Бърбулеску.

Турнирът в Бургас е четвъртата надпревара от категория W50 в България през тази година. Преди това страната беше домакин на състезания в Хасково, Пазарджик и Пловдив.

До края на годината предстои още един турнир от същия ранг, в Стара Загора от 11 до 18 октомври. Победителката във всяка от надпреварите получава по 50 точки за световната ранглиста.

#W50 в Бургас #World Tennis Tour

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