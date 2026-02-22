САЩ стана шампион по хокей на лед за мъже.
Пет комплекта медали бяха раздадени в последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, а в последния финал САЩ стана шампион по хокей на лед за мъже, след като победи Канада с 2:1 след продължение.
В ски бягането на 50 километра класически стил триумфира Еба Андерсон (Швеция), а Айлин Гу (Китай) защити титлата си в халфпайпа на ските свободен стил.
Швеция взе златото в турнира по кърлинг за жени, докато германците Йоханес Лохнер, Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер бяха най-добри в четириместния бобслей.
Всички медалисти от последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 - пет финала:
Ски-бягане, 50 километра класически стил, жени:
1. Еба Андерсон (Швеция) - 2:16.28.2 часа
2. Хайди Венг (Норвегия) - на 2:15.3 минути
3. Надя Келин (Швейцария) - на 6:41.5 минути
Ски свободен стил, халфпайп, жени:
1. Айлин Гу (Китай) - 94.75 точки
2. фангуей Ли (Китай) - 93.00 точки
3. Зои Аткин (Великобритания) - 92.50 точки
Бобслей, четворки, мъже:
1. Германия (Йоханес Лохнер, Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер) - 3:37.57 минути
2. Германия (Франческо Фридрих, Матияс Зомер, Александър Шулер и Феликс Щрауб) - на 0.57 секунди
3. Швейцария (Михаел Фогт, Андреас Хаас, Давид Ндиайе и Марио Еберхард) - на 1.07 секунди
Кърлинг, жени:
1. Швеция (Ана Хаселборг, Сара Макманъс, Агнес Нохенауер, София Шербек)
2. Швейцария (Алина Пец, Силвана Тиринцони, Карол Ховалд и Селина Вичонке)
3. Канада (Рейчъл Хоман, Трейси Флюри, Ема Мискю и Сара Уилкс)
Хокей на лед, мъже:
1. САЩ
2. Канада
3. Финландия