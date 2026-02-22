БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пет комплекта медали бяха раздадени в последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

САЩ стана шампион по хокей на лед за мъже.

пет комплекта медали бяха раздадени последния ден зимните олимпийски игри милано кортина 2026
Слушай новината

Пет комплекта медали бяха раздадени в последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, а в последния финал САЩ стана шампион по хокей на лед за мъже, след като победи Канада с 2:1 след продължение.

В ски бягането на 50 километра класически стил триумфира Еба Андерсон (Швеция), а Айлин Гу (Китай) защити титлата си в халфпайпа на ските свободен стил.

Швеция взе златото в турнира по кърлинг за жени, докато германците Йоханес Лохнер, Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер бяха най-добри в четириместния бобслей.

Всички медалисти от последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 - пет финала:

Ски-бягане, 50 километра класически стил, жени:
1. Еба Андерсон (Швеция) - 2:16.28.2 часа
2. Хайди Венг (Норвегия) - на 2:15.3 минути
3. Надя Келин (Швейцария) - на 6:41.5 минути

Ски свободен стил, халфпайп, жени:
1. Айлин Гу (Китай) - 94.75 точки
2. фангуей Ли (Китай) - 93.00 точки
3. Зои Аткин (Великобритания) - 92.50 точки

Бобслей, четворки, мъже:
1. Германия (Йоханес Лохнер, Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер) - 3:37.57 минути
2. Германия (Франческо Фридрих, Матияс Зомер, Александър Шулер и Феликс Щрауб) - на 0.57 секунди
3. Швейцария (Михаел Фогт, Андреас Хаас, Давид Ндиайе и Марио Еберхард) - на 1.07 секунди

Кърлинг, жени:
1. Швеция (Ана Хаселборг, Сара Макманъс, Агнес Нохенауер, София Шербек)
2. Швейцария (Алина Пец, Силвана Тиринцони, Карол Ховалд и Селина Вичонке)
3. Канада (Рейчъл Хоман, Трейси Флюри, Ема Мискю и Сара Уилкс)

Хокей на лед, мъже:
1. САЩ
2. Канада
3. Финландия

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
4
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Milano Cortina 2026

Избраха Конър МакДейвид за MVP на хокейния турнир
Избраха Конър МакДейвид за MVP на хокейния турнир
Норвегия спечели класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, България е на 28-а позиция Норвегия спечели класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, България е на 28-а позиция
Чете се за: 02:10 мин.
Новото златно поколение на българския биатлон: бронз, сълзи и гордост в Милано/Кортина Новото златно поколение на българския биатлон: бронз, сълзи и гордост в Милано/Кортина
Чете се за: 07:15 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, финал САЩ - Канада (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, финал САЩ - Канада (ГАЛЕРИЯ)
Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх
Чете се за: 01:37 мин.
Китайката Айлин Гу защити олимпийската си титла в халфпайпа в ските свободен стил Китайката Айлин Гу защити олимпийската си титла в халфпайпа в ските свободен стил
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“ Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ