Пет комплекта медали бяха раздадени в последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, а в последния финал САЩ стана шампион по хокей на лед за мъже, след като победи Канада с 2:1 след продължение.

В ски бягането на 50 километра класически стил триумфира Еба Андерсон (Швеция), а Айлин Гу (Китай) защити титлата си в халфпайпа на ските свободен стил.

Швеция взе златото в турнира по кърлинг за жени, докато германците Йоханес Лохнер, Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер бяха най-добри в четириместния бобслей.

Всички медалисти от последния ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 - пет финала:

Ски-бягане, 50 километра класически стил, жени:

1. Еба Андерсон (Швеция) - 2:16.28.2 часа

2. Хайди Венг (Норвегия) - на 2:15.3 минути

3. Надя Келин (Швейцария) - на 6:41.5 минути

Ски свободен стил, халфпайп, жени:

1. Айлин Гу (Китай) - 94.75 точки

2. фангуей Ли (Китай) - 93.00 точки

3. Зои Аткин (Великобритания) - 92.50 точки

Бобслей, четворки, мъже:

1. Германия (Йоханес Лохнер, Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер) - 3:37.57 минути

2. Германия (Франческо Фридрих, Матияс Зомер, Александър Шулер и Феликс Щрауб) - на 0.57 секунди

3. Швейцария (Михаел Фогт, Андреас Хаас, Давид Ндиайе и Марио Еберхард) - на 1.07 секунди

Кърлинг, жени:

1. Швеция (Ана Хаселборг, Сара Макманъс, Агнес Нохенауер, София Шербек)

2. Швейцария (Алина Пец, Силвана Тиринцони, Карол Ховалд и Селина Вичонке)

3. Канада (Рейчъл Хоман, Трейси Флюри, Ема Мискю и Сара Уилкс)

Хокей на лед, мъже:

1. САЩ

2. Канада

3. Финландия