Пет медала за България в първия ден на световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Павел Кръстев стъпи на световния връх в категория над 100 килограма.

Снимка: БТА
България спечели пет медала от първия състезателен ден на 27-ото световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение. През днешния ден състезателите се бориха с лява ръка.

На световния връх без нито една загуба стъпи Павел Кръстев в категория над 100 килограма при мъжете с визуални увреждания. Националът не остави шансове на грузинеца Георги Васадзе и по този начин защити титлата си от миналата година.

Второто място спечели Тилка Кайрякова. В категория над 70 кг при жените със слухови увреждания старозагорката отстъпи на Нина Пономариова от Казахстан.

Трите бронзови отличия за България бяха осигурени от жените в отбора. Лада Хаджиева се нареди трета в категория до 70 кг при хората със увреден слух. Маргарита Дабева стъпи на почетната стълбичка в категория 70+ кг при дамите със зрителни увреждания, а Зифет Неби заслужи бронза в категория 70+ кг при хората с увреден слух.

Над 400 състезатели от 60 държави участват в 27-ото световно първенство за хора в неравностойно положение. Категориите са разделени за състезатели със слухови, зрителни и двигателни увреждания.

Тази сутрин се състоя официалното откриване на шампионата, в което участие взеха президентът на Индийския параолимпийски компитет Дипа Малик, председателят на Българския параолмипийски комитет Илия Лалов, президентът на Международната федерация по канадска борба Асен Хаджитодоров и председателят на Българската федерация по канадска борба Георги Благов.

Утре битките при пара-атлетите продължават със срещите с дясна ръка.

