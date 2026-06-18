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Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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пет непълнолетни момчета пострадаха катастрофа горна оряховица
Снимка: БТА/Архив
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Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници.

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

#пострадали в катастрофа #непълнолетни #Горна Оряховица #катастрофа

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