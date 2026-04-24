Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Петима български борци в свободния стил излизат на Евро 2026

Спорт
Срещите започват в 11:30 часа.

Ивайло Тисов
Снимка: Startphoto.bg
Петима български борци излизат в първия ден от надпреварата в свободния стил на европейското първенство в Тирана, Албания.

В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов ще спори с Разван Ковач (Румъния), който е без сериозни успехи на големи първенства.

При 65-килограмовите Шамил Мамедов ще има за съперник Ауб Мусаев, дагестанец с белгийски паспорт. Съперникът му по-рано тази година взе сребро на турнира „Дан Колов“, но в по-горната категория до 70 кг. Мамедов триумфира на турнира при по-леките.

Микяй Наим (70) ще излезе срещу молдовеца Александър Гайдарли, трети в света до 23 г. от миналия сезон.

Айкан Сеид (79) ще спори с представителя на грузинската школа Тариел Гахприндашвили.

При 97-килограмовите Ахмед Магамаев, пети от световното първенство през 2025 година и поставен под №1 в схемата, очаква победителя от срещата между гърка Теодорос Кириадис и беларусина Александър Хуштин, трикратен европейски вицешампион.

Срещите стартират от 11:30 часа.

В събота излизат последните български представители - Eрдал Галип (61), Михаил Георгиев (74), Енгин Исмаил (86), Ахмед Батаев (92) и Ален Хубулов (125).

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана пряко по БНТ 3 и ТУК.

