Локомотив София спечели Купата на България по бокс при жените. Столичният клуб завърши на първо място на Държавното лично-отборно първенство, което се проведе в Стара Загора.

Боксьорките на Локомотив достигнаха до 3 златни медала в хода на шампионата. На второ място се нарежда БК Моката с 2 отличия – злато и сребро, а третата позиция разделиха представителките на БК Русе и Миньор Перник с по една титла.

Първия кръг на Държавното лично-отборно първенство в Стара Загора продължава с турнира при мъжете. Носителите на отличията там ще станат ясни в събота.