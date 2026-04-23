БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Чете се за: 04:45 мин.
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна оглави класирането по медали на европейското по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Три златни отличия за украинците на шампионата в Тирана.

Украйна оглави класирането по медали на европейското по борба
Слушай новината

Украйна оглави класирането по медали на европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели три златни и едно сребърно отличие в първите пет финала при жените. Оксана Ливач, Мария Виник и Анастасия Алпейева донесоха титлите за украинците, които поведоха с едно злато на Азербайджан и Турция. Шампионатът може да гледате в ефира на БНТ 3.

Първата титла за деня бе за 28-годишната Ливач, която се нуждаеше от 3:36 минути, за да надделее с техническо превъзходство над голямата си съперничка в категория до 50 кг и европейска шампионка от 2022 Евин Демирхан. Схватката при най-леките бе повторение на миналогодишния финал, а резултатът бе сходен. Днес в Тирана украинката спечели с 11:0, а преди година в Братислава тя триумфира срещу туркинята с 8:0. Ливач, Демирхан и прекратилата кариерата си българка Миглена Селишка са единствените състезателки от 2013 насам, които спираха серията от титли на 11-кратната шампионка Мария Стадник. Тя се оттегли официално през февруари миналата година и зае поста координатор на женския национален отбор на Азербайджан.

Бронзовите отличия в категорията останаха за Емилия Вук (Румъния) и състезаващата се с неутрален статут Елизавета Смирнова.

Румънката Андреа Ана се завърна на европейския връх в следващия финал на 55 кг, в който поведе с шест точки на украинката Лилия Маланчук в първата част и с лекота довърши съперничката за крайното 10:0. Ана бе шампионка между 2022 и 2024, преди да бъде детронирана от гръцката ветеранка Мария Преволараки, която стигна до златото след над 13 години на международната сцена и осем отличия от европейски първенства - по четири сребърни и бронзови. Тя не се бори в Тирана и Ана се завърна на върха с четвърта континентална титла. Бронзовите отличия спечелиха Анастасия Блайвас (Германия) и Туба Демир (Турция).

Мария Виник продължи украинската серия от медали с първото си европейско злато, спечелено в категория до 59 кг. На финала световната вицешампионка записа пет точки още в първата част срещу полякинята Йовита Вжешен и довърши възпитаничката на българския треньор Петър Касабов след почивката за крайното 8:4. Първия бронз спечели Светлана Липатова, която в сряда отстрани контузилата се в рамото Виктория Бойнова, а Хюнай Хурбанова (Азербайджан) взе второто отличие. Анастасия Алпейева пък надви румънката Александра Ангел с 6:2 на 76 кг за третото украинско злато, а Кендра Дашер (Франция) и Мартина Кюнц (Австрия) завършиха с бронзовите отличия.

Титлата на 68 кг бе спечелена от туркинята Несрин Баш без борба, защото беларуската състезателка Алина Шаучук се контузи на полуфиналите. Катерина Зелених (Румъния) и Тиндра Сьоберг (Швеция), туширала Даниела Бръснарова в сряда, заслужиха бронзовите медали.

Свързани статии:

Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Битките за отличията в албанската столица са от 21 до 26 април.
Чете се за: 03:00 мин.
#европейско първенство по борба Тирана 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Други спортове

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ