Петима национали по бадминтон ще представляват България на турнири в Дания и Чехия

Петима национали по бадминтон ще представят България на международни турнири в Дания и Чехия тази седмица.

Стефани Стоева и Габриела Стоева ще стартират на надпреварата от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) от 14 до 19 октомври. В първия кръг техни съпернички ще бъдат представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи.

Калояна Налбантова, Христомира Поповска и Димитър Янакиев са заявени за турнира "International Challenge" от 16 до 19 октомври в чешката столица Прага.

Налбантова ще стартира срещу квалификантка, Поповска ще играе с шестата поставена в схемата представителка на домакините Тереза Швабикова, а Янакиев срещу номер 6 Даниил Дубовенко (Израел).