Петко Христов и Специя приключиха с Купата на Италия

Специя и Петко Христов приключиха своето участие в турнира за Купата на Италия през този сезон. Българинът и неговите съотборници загубиха при гостуването си на Парма с 3:4 след дузпи в мач от 1/16-финалите. Българският защитник остана на резервната скамейка за втородивизионния отбор и не се появи в игра, а редовното време приключи при резултат 2:2.

Домакините излязоха напред в 25-ата минута след попадение на Саша Бриджи, но Джузепе Аурелио изравни в самия край на първата част. В допълнителното време Матео Пелегрино върна аванса в полза на "дуковете".

Джанлука Лападула направи 2:2 осем минути преди края редовното време на срещата, а малко преди това Елия Плико от домакините получи червен картон.

При дузпите Едоардо Солери и Лападула направиха пропуски, а в следващия кръг Парма ще се изправи срещу носителя на трофея от последния сезон Болоня.

Венеция победи с 5:4 след дузпи Верона, а двата отбора завършиха наравно 0:0 в редовното време, докато Комо отстрани Сасуоло след успех с 3:0 на свой терен.