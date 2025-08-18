БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Петко Христов влезе като резерва при успеха на Специя над Сампдория за Купата на Италия

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Българският национал бе точен от бялата точка при изпълнението на дузпи.

петко христов изигра цял мач победа специя турнира купата италия
Снимка: БГНЕС
Българският защитник Петко Христов влезе като резерва и помогна на своя отбор Специя да елиминира Сампдория след изпълнение на дузпи и да се класира за втория кръг за Купата на Италия.

В редовното време Лиъм Хендерсън откри резултата в 34-ата минута в полза на Сампдория, а две минути по-късно Габриеле Артистицо изравни за Специя.

Христов се появи на терена след час игра на мястото на Андреа Чистана при резултат 1:1, както и завърши редовното време. Играчите на Специя бяха по-точни при ударите от бялата точка и спечелиха с 4:2, а Петко Христов реализира третата дузпа за своя отбор.

#Купа на Италия 2025/26 #Петко Христов #Сампдория #Специя

