Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Пето място за България на турнир по карате в Риека

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Националите завоюваха 19 медала на хърватска територия.

три титли българия световното карате киокушин саудитска арабия
Слушай новината

Българските състезатели заеха пето място в комплексното класиране от общо 27 държави на международния турнир по карате Гран При в Риека (Хърватия).

Националите завоюваха 19 медала - 7 златни, 4 сребърни и 8 бронзови. Пред България са домакините от Хърватия, Италия, Словакия и Черна гора, които имаха и повече участници.

В надпреварата, която повечето страни на Стария континент използваха за проверка на състезателите си преди Европейското първенство в Кипър, участваха 1 285 атлети от 232 клуба.

Най-много медали от българските тимове спечели карате клуб Етър Велико Търново - 7 (3 златни, 2 сребърни и 2 бронзови), клуб Енсо Mладост - 3 (2 златни и 1 бронзов), карате клуб Цанев - 7 медала (1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови), карате клуб Калоян - 1 златен и клуб Калиакра Каварна - 1 бронзов, съобщават от Българска национална федерация карате.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

