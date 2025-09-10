Пирин Ултра 2025 - емблематичното състезание предизвиква най-добрите планински бегачи от България и света

От 12 до 15 септември Банско отново ще се превърне в арена на едно от най-вдъхновяващите състезания по планинско бягане у нас – Пирин Ултра. Деветото издание на ултрамаратона ще събере 911 участници от 45 държави, които ще се изправят срещу суровата красота на Пирин, преминавайки през едни от най-впечатляващите и технични маршрути не само у нас, но и в света.

Най-дългото трасе в състезанието – 160-километровата дистанция с 11 000 метра положителна денивелация – предлага изпитание за духа и тялото, което само малцина могат да завършат. Състезателите имат лимит от 50 часа, за да преминат през някои от най-високите и труднодостъпни части на планината, включително връх Пирин, който със своите 2593 метра е най-високата точка по маршрута.

Средната дистанция е 68 километра с над 4400 метра денивелация. Тя преминава през също толкова предизвикателни, но малко по-компактни участъци. Най-високата точка тук е връх Куклите – 2686 метра, а времевият лимит е 20 часа.

Изключително популярното скай трасе Pirin Extreme е с дължина 38 километра и включва над 3350 метра положителна денивелация. Това е един от най-зрелищните и технически трудни маршрути в България, който преминава през Котешки чал, легендарното Конче, Премката, северния ръб на вр. Тодорка и изкачва връх Вихрен – най-високия в Пирин с 2914 метра. Състезателите трябва да преминат трасето в рамките на 14 часа.

Най-новото изпитание в програмата – Pirin Trail – е с дължина 25 километра и 1000 метра положителна денивелация. То започва от местността Бъндеришка поляна и завършва на централния площад в Банско. С времеви лимит от 10 часа, това трасе е подходящо както за начинаещи бегачи, така и за онези, които търсят по-кратко, но също толкова вълнуващо преживяване в сърцето на планината.

На 13 септември, от 11:00 ч., ще се проведе и ултра късо бягане с дължина 2 км – за всички, които обичат кратките и бързи дистанции. Регистрацията ще се извършва на място, в деня на старта – между 09:00 и 10:45 ч., и ще бъде безплатна.

По трасетата на Пирин Ултра са разположени общо 11 подкрепителни пункта. Осигурени са екипи за безопасност, а участниците в дистанции 160 и 68 км. се проследяват чрез GPS устройства в реално време. Данните от състезанието се визуализират на старт-финалната зона, а резултатите могат да бъдат наблюдавани и онлайн на www.race-tracking.com.

Организаторите отправят апел за ограничено посещение на заслон "Кончето" в Пирин планина в периода 12–14 септември (включително). През този период заслонът ще бъде използван от екипите на Планинската спасителна служба, ангажирани с осигуряване безопасността на състезателите.

В старт-финал зоната в Банско ще бъде изградена експо зона, където посетителите ще могат да се запознаят с новостите от света на аутдор екипировката и активния начин на живот.