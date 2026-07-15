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Пламен Гълъбов се раздели с казахстанския Кизилжар

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Спорт
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Българският защитник напуска клуба по взаимно съгласие след шест месеца и 11 изиграни мача

Пламен Гълъбов се раздели с казахстанския Кизилжар
Снимка: Startphoto.bg
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Българският футболист Пламен Гълъбов вече не е част от казахстанския Кизилжар Петропавловск. Новината беше обявена официално от клуба, който съобщи, че договорът на 30-годишния защитник е прекратен по взаимно съгласие.

Гълъбов се присъедини към Кизилжар през януари тази година, а за шестте си месеца в отбора изигра 11 мача, отбеляза един гол и получи четири жълти картона.

Българинът пристигна в Казахстан след престой в шотландския Дънди, а преди това прекара три години и половина в израелското първенство.

Кизилжар се намира в трудна ситуация в шампионата, заемайки предпоследното 15-о място с 15 точки след 17 кръга, само на точка от зоната на спасението.

„Съобщаваме, че договорът на Пламен Гълъбов е прекратен по взаимно съгласие между двете страни. Благодарим на Пламен за енергичната игра и професионализма, който демонстрира на терена“, написаха от казахстанския клуб.

#Кизилжар #Пламен Гълъбов

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