Пламен Гълъбов се раздели с казахстанския Кизилжар

Българският футболист Пламен Гълъбов вече не е част от казахстанския Кизилжар Петропавловск. Новината беше обявена официално от клуба, който съобщи, че договорът на 30-годишния защитник е прекратен по взаимно съгласие.

Гълъбов се присъедини към Кизилжар през януари тази година, а за шестте си месеца в отбора изигра 11 мача, отбеляза един гол и получи четири жълти картона.

Българинът пристигна в Казахстан след престой в шотландския Дънди, а преди това прекара три години и половина в израелското първенство.

Кизилжар се намира в трудна ситуация в шампионата, заемайки предпоследното 15-о място с 15 точки след 17 кръга, само на точка от зоната на спасението.

„Съобщаваме, че договорът на Пламен Гълъбов е прекратен по взаимно съгласие между двете страни. Благодарим на Пламен за енергичната игра и професионализма, който демонстрира на терена“, написаха от казахстанския клуб.