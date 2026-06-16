Пламен Павлов записа първа победа в надпреварата по тенис на световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов записа първа победа във втория си мач от груповата фаза в надпреварата по тенис на корт на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Павлов победи убедително Алексиос Епщайн (Гърция) с 6:0 в група В.

Вчера българинът загуби от аржентинеца Николас Аргуело с 1:6. Утре той ще играе срещу Йоргос Теонас (Гърция).

По всяка вероятност Павлов ще продължи в спора за третото място или за финала, които също са утре след 16:00 часа.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.