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Планът за възстановяване и реформите – във фокуса на среща на Радев с Европейската сметна палата

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За правителството водещ приоритет остават реформите, носещи дългосрочни ползи за обществото, заяви премиерът

Планът за възстановяване и реформите – във фокуса на среща на Радев с Европейската сметна палата
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За правителството водещ приоритет остават реформите, които носят дългосрочни ползи за обществото, а възстановената политическа стабилност в страната дава необходимия хоризонт за тяхното осъществяване, заяви министър-председателят Румен Радев. Премиерът се срещна с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В разговора участваха и вицепремиерът Атанас Пеканов и членовете на Европейската сметна палата Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес.

За България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства за страната ни са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква, заяви още Румен Радев.

Премиерът посочи, че европейското финансиране е важен инструмент за развитие, но неговата ефективност зависи от укрепването на доверието на гражданите в публичните институции и от провеждането на политики и реформи, които утвърждават върховенството на правото, подобряват качеството на живот на гражданите и повишават конкурентоспособността на страната.

Румен Радев отбеляза също така, че правилата и условията при усвояването на средствата от Европейския съюз следва да бъдат еднакви за всички държави членки и отново подчерта, че България очаква новият Фонд за конкурентоспособност да функционира така, че средствата от него да достигат и до по-слабо развитите държави членки. В противен случай, по думите на премиера, индустриалните и технологични разлики в Европа ще продължат да се задълбочават. Затова Румен Радев отново призова за „индустриална кохезия“ в ЕС, за което страната ни ще настоява по време на преговорите за приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на съюза.

#Европейската сметна палата #Илияна Иванова #Румен Радев

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