Планински спасители издирват млада жена в района на кв. "Бояна" и Витоша

15 планински спасители, заедно с четири обучени кучета, издирват млада жена, последно видяна вчера близо до резиденция "Бояна". Това казаха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Спасителите обхождат района на столичния кв. "Бояна", както и планината Витоша – местността "Копитото", местността около Боянския водопад, пътя към връх Камен дел и др.

От ПСС в профила си във Фейсбук са публикували и описание на жената, която е облечена с бяло яке, стигащо до колената, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Жената е с черна къса коса и е висока около 1,70 метра. Няма в себе си лични документи, пари, телефон, челник. В поста е публикуван и телефон за връзка с майката на издирваната жена.