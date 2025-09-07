Победа за Антоанета Стефанова в четвъртия кръг на Големия швейцарски турнир

Антоанета Стефанова записа победа в партия от четвъртия кръг на Големия швейцарския турнир на Фиде в Самарканд. На узбекистанска територия българката се наложи с черните фигури над на 47-ия ход срещу Гулдона Каримова, която представлява домакините. Стефанова вече има 3 точки и е на шестата позиция в класирането до момента.

Другата българка в женската надпревара Нургюл Салимова завърши реми. С черните фигури тя направи равенство с китайката Тан Чжунъи на 45-ия ход. Салимова вече има 2.5 точки в актива си и е на осмо място в подреждането.

При мъжете Иван Чепаринов направи реми на 46-ия ход с белите фигури срещу Аниш Гири от Нидерландия. Българинът продължава без загуба след четвъртия кръг и се намира 15-та позиция с актив от 2.5 точки.

Големият швейцарски турнир на ФИДЕ е в общо 11 кръга и с награден фонд от над 850 хиляди щатски долара.