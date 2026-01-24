БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Победи за ЦПВК и Марица 2022 в женското волейболно първенство

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
"Полицайките" се наложиха над Миньор Перник с 3:0, докато Марица 2022 спечели гостиуването си на Драгоман с 3:1.

Победи за ЦПВК и Марица 2022 в женското волейболно първенство
ЦПВК победи без проблеми с 3:0 (25:12, 25:23, 25:20) у дома Миньор Перник в двубой от десетия кръг от шампионата на България по волейбол за жени.

Категоричният успех доближи столичанки до челната тройка. Те се намират на четвърта позиция с 20 точки, на 2 зад ЦСКА и на 4 зад Левски София.

Миньор Перник е на осма позиция с 9 пункта.

В друга среща от кръга Марица 2022 се наложи с 3:1 (26:24, 26:28, 25:23, 26:24) над домакина Драгоман. Пловдивчанки са на пета позиция, докато Драгоман е на шеста позиция.

В неделя е дербито на кръга между Левски и шампиона Марица Пловдив.

