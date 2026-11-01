Победи за лидерите в хандбалното първенство при мъжете

Лидери в класирането са Локомотив (Горна Оряховица), Фрегата и Чардафон с по 8 точки, пред Спартак и Шумен с по 5, НСА, Пирин и Осъм с по 4, Левски с 3 и Добруджа с 1 точка.

Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) постигна убедителен успех в залата на Добруджа с 31:18 (18:8) и оглави класирането след петия кръг на мъжкото хандбално първенство на България с актив от 8 точки и най-добра голова разлика.

Добричлии останаха на дъното без победа и с 1 точка.

Бургаският Фрегата вече е втори с 8 точки след труден успех и обрат след почивката като гост на Пирин 64 в Гоце Делчев с 28:26 (10:11).

Чардафон заема третото място също с 8 точки след 24:21 (11:9) срещу бронзовия медалист от миналия сезон Спартак във Варна. Габровци взеха аванс от 15:10 малко след почивката, като го поддържаха до 20:15 десетина минути преди края. Домакините намалиха до 19:20, но за повече нямаха сили.

Вицешампионът Шумен постигна втора поредна победа след 33:30 (19:15) над НСА в София. С 5 точки шуменци вече са пети в класирането с равен актив с четвъртия Спартак.

Левски (Левски) постигна дебютен успех в кампанията, след като спечели срещу гостуващия Осъм (Ловеч) с 36:31 (16:16).