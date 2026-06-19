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Почетино чака до последно за Кристиан Пулишич преди сблъсъка с Австралия

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Спорт
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Звездата на САЩ продължава възстановяването си от травма в прасеца, а участието му в ключовия мач от група D на Мондиал 2026 остава неясно

Почетино чака до последно за Кристиан Пулишич преди сблъсъка с Австралия
Снимка: AP Photo
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Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино все още не може да разчита със сигурност на Кристиан Пулишич за предстоящия двубой срещу Австралия от груповата фаза на Световното първенство по футбол.

Нападателят бе сред най-добрите на терена при убедителната победа с 4:1 над Парагвай в първия мач на американците, но напусна игра още на почивката заради проблем в прасеца. Оттогава той тренира индивидуално, а окончателното решение за участието му ще бъде взето непосредствено преди срещата след консултация с медицинския щаб.

"Ако не е на разположение сега, ще бъде готов за следващия мач. Той полага огромни усилия“, заяви Почетино.

Аржентинският специалист подчерта професионализма и отношението на своя капитан към възстановителния процес.

"Кристиан е силен и с отличен манталитет. Работи изключително усърдно, за да се върне възможно най-бързо на терена“, добави треньорът на американския тим.

Предстоящият двубой срещу Австралия може да се окаже решаващ за разпределението на местата в група D. Победа за който и да е от двата отбора би му дала сериозно предимство в битката за по-благоприятен жребий в елиминационната фаза на турнира.

Въпреки еуфорията след успеха над Парагвай, Почетино предупреди, че Австралия не бива да бъде подценявана.

"Те са много силен отбор и напълно вярват в това, което правят. Очаква ни изключително труден мач“, каза още наставникът на САЩ.

Американците се надяват Пулишич да бъде на линия за сблъсъка в Сиатъл, където домакините ще преследват нова победа и ранно осигуряване на място в директните елиминации на Мондиал 2026.

#национален отбор на САЩ по футбол #Кристиан Пулишич #Маурисио Почетино

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