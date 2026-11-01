Почина европейската шампионка на 1500 метра Кира Магиън

Европейската шампионка на 1500 метра от първенството в Рим през 2024 година Кира Магиън почина на 34-годишна възраст след тежко боледуване от рак, съобщи ДПА. Ирландската лекоатлетка разкри за диагнозата си през миналата година.

Тъжната новина беше съобщена в профила ѝ в Инстаграм. „В 6:30 часа тази сутрин Кира загуби битката с рака, обградена от любимите си хора. Тя бе обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за много хора и ще ни липсва ужасно“, гласи съобщението.

Магиън се омъжи през миналата година. Тя представи Ирландия на две Олимпийски игри – в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г. През 2023 г. завърши на четвърто място на световното първенство.