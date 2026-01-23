БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Почина готвачът на националния отбор по футбол на България от САЩ 94 Нейчо Нейчев

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Христо Стоичков определи готвача като „един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят".

свещ
Снимка: БТА
Готвачът на националния отбор по футбол от световните първенства през 1986-а в Мексико и през 1994-а година в САЩ – Нейчо Нейчев, е починал вчера, съобщиха от „Люта Ферма" на страницата си във Фейсбук.

Малко по-късно тъжната новина беше разпространена и от страницата на звездата на българския футбол Христо Стоичков в социалната мрежа Фейсбук.

Признат за истински корифей в кулинарията, Нейчо Нейчев има огромен опит в своята професия, а също така любовта му към футбола го свързва с националния отбор. След световното първенство в САЩ през 1994-а година, когато България постига най-големия си успех във футбола, Нейчев работи във Варна, а често футболистите от националния отбор му гостуват там.

„Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под „негово командване" и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо", написа Христо Стоичков в профила си във Фейсбук.

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
Илияна Йотова е новият президент на България
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа
Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа
Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола
Чете се за: 03:15 мин.
Монтана направи равен с косоварски тим при лоши метеорологични условия в Турция Монтана направи равен с косоварски тим при лоши метеорологични условия в Турция
Чете се за: 02:25 мин.
От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност
Чете се за: 12:30 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт" Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
