Монтана направи равен с косоварски тим при лоши метеорологични условия в Турция

Футболният отбор на Монтана завърши 2:2 с Лапи (Косово) в поредната си контролна среща, която се игра на стадиона в Серик (Турция). Срещата премина при много лошо време – проливен дъжд и много силен вятър, а бурята затрудни максимално футболистите.

Монтанчани доминираха през по-голямата част от мача, но след 18 минути игра изоставаха с 0:1 благодарение на попадението на Мухамет Хюсейни, който наказа грешка на вратаря Марсио да Роса и защитата. В 24-ата минута обаче Костадин Илиев възстанови равенството, а в 35-ата завърналия се в състава Борис Димитров с хубав изстрел изведе българския отбор напред.

9 минути след началото на второто полувреме тимът от косовския град Подуево изравни за 2:2, след като Мъргим Чърнавърни вкара с ръка. Явно реферът не видя нарушението, а и не се впечатли от протестите на монтанчани и зачете гола.

След 70-ата минута темпото на игра спадна, след като и двамата треньори направиха доста смени. Въпреки това, в заключителните минути Монтана можеше да се поздрави с победата, но топката не попадна в мрежата на противника след меле пред вратата.

„Много съм доволен от старанието на отбора. Всички футболисти в състава взеха участие. Особено добре играхме преди почивката“, каза за БТА старши треньорът на Монтана Акис Вавалис.

„Въпреки че имаме и контролни мачове, ние продължаваме да тренираме двуразово всеки ден. Имахме тренировка и днес, преди мача. Отделно от работата в мачовете, не изоставаме и физически“, добави той.

Младият специалист обясни, че в следващите дни футболистите му ще работят за тактика, а също така и ще се постараят да изчистят грешките, които отборът е допускал през есента.

Следващата проверка на Монтана е в понеделник, 26-и януари, от 16:00 часа срещу румънския Сепси (Сфънтул Георге).