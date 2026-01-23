БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на ЦСКА категорично заяви, че цели да изгради отбор, който да „радва окото“.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори след последната контрола на лагера в Турция, спечелена с 5:2 срещу корейския Гангуон.

Той сподели, че пред ръководството на клуба остава целта да бъде изграден отбор, който да е добър и да „радва окото“.

„Оценката ми е много добра за лагера. Свършихме работата, която бяхме предвидили. Радвам се, че завършихме с победа. Всички се натовариха еднакво. За нас в важно всички да са с равен брой минути, за да бъде всеки достатъчно подготвен. Всички влагат много усилия и в тренировъчния процес. В момента ми е трудно да определя титулярите, защото всички се трудят и играят добре. Всеки трябва да покаже, че мястото му е на терена“, сподели специалистът.

Треньорът вярва, че има достатъчно време до първия официален мач и ще успее да довърши процеса по подготовка.

„Всички се влагат добре в контролите и работят добре в тренировките. Надявам се да имаме малко повече късмет и шанс в предстоящите мачове. Имаме достатъчно време до първия мач. Не съм запознат за изходящи трансфери. Искаме да направи добър отбор и да радва окото. Търсим добри футболисти, които да засилят качеството в отбора. Брахими е всеотдаен в тренировките и постоянен. Който ме познава – знае, че се радвам, когато работя с повече българи. Радвам се да видя подкрепа навсякъде по света. За мен е важно футболистите да разберат за любовта на хората“, завърши емоционално Янев.

Свързани статии:

ЦСКА спечели последната си контрола в Турция
ЦСКА спечели последната си контрола в Турция
Два гола за победата на „армейците“ вкара Мохамед Брахими, а по...
Чете се за: 04:27 мин.
#Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
1
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
2
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
3
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
5
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...
Илияна Йотова е новият президент на България
6
Илияна Йотова е новият президент на България

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Футбол

Почина готвачът на националния отбор по футбол на България от САЩ 94 Нейчо Нейчев
Почина готвачът на националния отбор по футбол на България от САЩ 94 Нейчо Нейчев
Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола
Чете се за: 03:15 мин.
Монтана направи равен с косоварски тим при лоши метеорологични условия в Турция Монтана направи равен с косоварски тим при лоши метеорологични условия в Турция
Чете се за: 02:25 мин.
От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност
Чете се за: 12:30 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт" Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ