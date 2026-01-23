Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори след последната контрола на лагера в Турция, спечелена с 5:2 срещу корейския Гангуон.

Той сподели, че пред ръководството на клуба остава целта да бъде изграден отбор, който да е добър и да „радва окото“.

„Оценката ми е много добра за лагера. Свършихме работата, която бяхме предвидили. Радвам се, че завършихме с победа. Всички се натовариха еднакво. За нас в важно всички да са с равен брой минути, за да бъде всеки достатъчно подготвен. Всички влагат много усилия и в тренировъчния процес. В момента ми е трудно да определя титулярите, защото всички се трудят и играят добре. Всеки трябва да покаже, че мястото му е на терена“, сподели специалистът.

Треньорът вярва, че има достатъчно време до първия официален мач и ще успее да довърши процеса по подготовка.

„Всички се влагат добре в контролите и работят добре в тренировките. Надявам се да имаме малко повече късмет и шанс в предстоящите мачове. Имаме достатъчно време до първия мач. Не съм запознат за изходящи трансфери. Искаме да направи добър отбор и да радва окото. Търсим добри футболисти, които да засилят качеството в отбора. Брахими е всеотдаен в тренировките и постоянен. Който ме познава – знае, че се радвам, когато работя с повече българи. Радвам се да видя подкрепа навсякъде по света. За мен е важно футболистите да разберат за любовта на хората“, завърши емоционално Янев.