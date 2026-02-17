БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Почина Джеси Джаксън - правозащитник и два пъти кандидат за президент на САЩ

Мартин Гицов от Мартин Гицов
По света
Почина Джеси Джаксън - правозащитник и два пъти кандидат за президент на САЩ
Снимка: АП/БТА
На 84 години почина Джеси Джаксън - емблематична фигура в борбата за защита на гражданските права и два пъти кандидат за президент на Съединените щати, съобщи семейството.

През ноември Джаксън е бил приет в болница. Повече от 10 години той страда от дегенеративно заболяване, което засяга способността за ходене и преглъщане и може да доведе до опасни усложнения.

През 2017 г. правозащитникът разкри, че страда от болестта на Паркинсон. През 60-те години на миналия век той се бори за граждански права редом с Мартин Лутър Кинг. Кандидат е за президентската номинация на Демократическата партия през 1984 и 1988 година.

#кандидат за президент на САЩ #правозащитник #Джеси Джаксън #почина

