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Почина проф. Райко Райков от Националната художествена академия

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Почина проф. Райко Райков от Националната художествена академия
Снимка: НХА
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Почина проф. Райко Райков (1947 - 2026) – доайен на Националната художествена академия, дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“ и създател на направление „Художествено стъкло“ в Акадецията, съобщиха от висшето училище.

Те посочват, че преподавателят си е отишъл на 6 юни, а поклонението ще се състои на 9 юни от 12.330 часа в храм „Успение Богородично“ на Централните софийски гробища.

Райко Райков е роден през 1947 г. в Троян. Завършва специалност „Художествено стъкло“ в Академията за изкуства, архитектура и дизайн в Прага при проф. Станислав Либенски, където защитава и докторат (1976). През 1977 г. постъпва като преподавател в Националната художествена академия. През 1993 г. става доцент в Академията, като същата година създава направление „Художествено стъкло“. През 1995 г. става професор в специалността и ръководител на катедра „Порцелан и стъкло“.

През годините е член на експертния съвет на СБХ, на Висшата атестационна комисия, на СНСПИИ и на Държавната комисия по дизайн. Проф. Райков има участия в множество изложби в България и чужбина, а негови творби са притежание на музеи, галерии и частни колекции в Европа и САЩ.

#проф. Райко Райков #Национална художествена академия

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