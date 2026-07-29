Почистиха екопътеката до Чипровския водопад. Повече от 20 доброволци се включиха в акцията, организирана от Община Чипровци.

След като преди дни ви разказахме за проблем с проходимостта на пътеката до природната забележителност, кметът Петко Петков обеща да вземе мерки и днес обещанието бе изпълнено.

Акцията бе организирана в социалните мрежи и предизвика голям интерес. Повече от 20 души се включиха в събитието и успешно премахнаха значителна част клони, паднали дървета и храсти.

От Община Чипровци осигуриха на участниците необходимите инструменти и техника, както и храна, напитки и транспорт до мястото, където може да се стигне с автомобил.

Община Чипровци призовава жителите и гостите на града да спазват правилата за безопасност в планината и да се отнасят с грижа към природата.

Изхвърлянето на отпадъци и безразборната сеч в района са абсолютно забранени.