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Почистват коритата на реките Ропотамо и Дяволска заради риск при обилни дъждове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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почистват коритата реките ропотамо дяволска заради риск обилни дъждове
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Превантивно почистване на обрасли участъци от речните корита започна Община Приморско. Целта е да се намали рискът от затруднено оттичане на водата при обилни валежи и повишаване на речните нива.

Днес започна почистването на коритото на река Ропотамо – от язовира по протежение на населеното място. Ще бъдат премахнати натрупаната растителност и наноси, които могат да възпрепятстват нормалната проводимост на реката.

Предстоят подобни дейности и по поречието на река Дяволска в района на Ясна поляна. Почистването се финансира със средства от бюджета на Община Приморско.

От местната администрация обаче уточняват, че предприетите действия са само частична превантивна мярка и няма да решат трайно проблема с речните корита.

Общината посочва, че всяка година от 2023 г. насам е сигнализирала Междуведомствената комисия и е подавала искания и проектни предложения за осигуряване на средства за по-мащабни и дългосрочни дейности.

#почистване на корита #Дяволска #Ропотамо

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