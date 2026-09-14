БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 04:20 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАТФИЗ в Бургас откри новата академична година с нова специалност (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази
НАТФИЗ в Бургас откри новата академична година с нова специалност (СНИМКИ)
Слушай новината

Нова специалност, повече студенти и разширяване на възможностите за обучение в областта на сценичните и екранните изкуства бележат новата, втора академична година. 25 студенти прекрачиха прага на филиала на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в Бургас за първи път с началото на учебната 2026/2027 година. Втората академична година на Академията в морския град беше официално открита с церемония, събрала студенти, преподаватели, родители, представители на местната власт и гости.

Освен „Актьорство за драматичен театър“, във филиала вече ще се обучават студенти и в специалност „Анимация и филмов дизайн“. Интересът към новото направление беше голям и всичките осем обявени места бяха запълнени. Обучението ще се реализира под ръководството на проф. д-р Радостина Нейкова и екип от утвърдени преподаватели и професионалисти в областта на анимацията, киното и визуалните изкуства. Интересът към „Актьорство за драматичен театър“ също остава значителен. Специален гост на откриването бе Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.

„Скъпи студенти, пазете връзката с българския език и култура. Вашето изкуство е част от духовната памет на България. Когато изкуството променя човека към по-добро, се превръща в служение“, каза митрополит Арсений.

След официалното си слово той отправи благословение към студентите, преподавателите и Академията на изкуствата. Към младите творци се обърна и проф. д-р Пенко Господинов, заместник-ректор на НАТФИЗ, който насърчи първокурсниците да приемат предизвикателствата на избрания от тях път.

„Скъпи студенти, вие избрахте труден, но вдъхновяващ път. Изкуството не обещава лесни отговори, то ви учи да задавате трудни въпроси. Театърът и киното са изкуства на общността. Не се страхувайте от грешките си – те често са част от пътя към откритието. Пазете своята чувствителност. Филиалът на НАТФИЗ в Бургас има особена мисия. Той свързва традицията с енергията на един свободен и динамичен град. Тук пространствата, морето и публиката ще бъдат ваши партньори“, каза в приветствието си проф. Господинов.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

Един от най-вълнуващите моменти в церемонията беше връчването на студентските книжки на първокурсниците. Доц. д-р Тея Сугарева, ръководител на първи курс „Актьорство за драматичен театър“, приветства новите студенти, а проф. д-р Радост Нейкова връчи книжките на първокурсниците в новата специалност „Анимация и филмов дизайн“.

Своя поздрав към студентите отправи и заместник-кметът на Община Бургас по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов.

„Скъпи студенти, след малко вие ще вземете студентските си книжки. Това не е регистър на вашите изпити през семестрите. Това е един договор между вас, Академията и Бургас – да развиете талантите и уменията си, да получите признание и възможност за изява. А ние всички ще бъдем до вас, за да ви подкрепяме“, сподели Михаил Ненов.

#нова академична година #Бургас #нова специалност #НАТФИЗ

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
6
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Образование

Български ученици спечелиха първо място и десет медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния
Български ученици спечелиха първо място и десет медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния
1079 автобуса за превоз на ученици са проверени преди началото на учебната година 1079 автобуса за превоз на ученици са проверени преди началото на учебната година
Чете се за: 02:47 мин.
9-годишна и 14-годишен са лауреатите на конкурса „Бодлите на таралежите“ (СНИМКИ) 9-годишна и 14-годишен са лауреатите на конкурса „Бодлите на таралежите“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
„Виждаш ли, моето място е тук“ - на училище в село Румянцево „Виждаш ли, моето място е тук“ - на училище в село Румянцево
Чете се за: 06:57 мин.
Проверяват ли българите информацията, която виждат в интернет? Проверяват ли българите информацията, която виждат в интернет?
Чете се за: 02:27 мин.
Румен Радев към отличниците зрелостници: Вашият успех е огромен успех и за България (СНИМКИ) Румен Радев към отличниците зрелостници: Вашият успех е огромен успех и за България (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ситуацията очевидно е опасна, има подценяване Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ситуацията очевидно е опасна, има подценяване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Музиканти, общественици и преподаватели в Инициативния комитет за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на гара Сливен
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ