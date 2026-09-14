НАТФИЗ в Бургас откри новата академична година с нова специалност (СНИМКИ)

Нова специалност, повече студенти и разширяване на възможностите за обучение в областта на сценичните и екранните изкуства бележат новата, втора академична година. 25 студенти прекрачиха прага на филиала на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в Бургас за първи път с началото на учебната 2026/2027 година. Втората академична година на Академията в морския град беше официално открита с церемония, събрала студенти, преподаватели, родители, представители на местната власт и гости.

Освен „Актьорство за драматичен театър“, във филиала вече ще се обучават студенти и в специалност „Анимация и филмов дизайн“. Интересът към новото направление беше голям и всичките осем обявени места бяха запълнени. Обучението ще се реализира под ръководството на проф. д-р Радостина Нейкова и екип от утвърдени преподаватели и професионалисти в областта на анимацията, киното и визуалните изкуства. Интересът към „Актьорство за драматичен театър“ също остава значителен. Специален гост на откриването бе Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.

„Скъпи студенти, пазете връзката с българския език и култура. Вашето изкуство е част от духовната памет на България. Когато изкуството променя човека към по-добро, се превръща в служение“, каза митрополит Арсений.

След официалното си слово той отправи благословение към студентите, преподавателите и Академията на изкуствата. Към младите творци се обърна и проф. д-р Пенко Господинов, заместник-ректор на НАТФИЗ, който насърчи първокурсниците да приемат предизвикателствата на избрания от тях път.

„Скъпи студенти, вие избрахте труден, но вдъхновяващ път. Изкуството не обещава лесни отговори, то ви учи да задавате трудни въпроси. Театърът и киното са изкуства на общността. Не се страхувайте от грешките си – те често са част от пътя към откритието. Пазете своята чувствителност. Филиалът на НАТФИЗ в Бургас има особена мисия. Той свързва традицията с енергията на един свободен и динамичен град. Тук пространствата, морето и публиката ще бъдат ваши партньори“, каза в приветствието си проф. Господинов.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

Един от най-вълнуващите моменти в церемонията беше връчването на студентските книжки на първокурсниците. Доц. д-р Тея Сугарева, ръководител на първи курс „Актьорство за драматичен театър“, приветства новите студенти, а проф. д-р Радост Нейкова връчи книжките на първокурсниците в новата специалност „Анимация и филмов дизайн“.

Своя поздрав към студентите отправи и заместник-кметът на Община Бургас по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов.