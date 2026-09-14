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Български ученици спечелиха първо място и десет медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния

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Българският национален отбор се представи отлично на Международната олимпиада по английски език в Сучава, Румъния. Нашите състезатели завоюваха общо десет медала - пет златни и пет сребърни, както и три почетни грамоти. В отборното класиране България спечели първо място на ниво B2 с 95 точки. На ниво C1 страната ни зае второ място с 94 точки, нареждайки се след домакините от Румъния, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

В индивидуалното класиране Лина Бринтнол от Средното училище „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш спечели първо място на ниво B1 с общ резултат 96 точки сред 46 участници. Ренел Иванова завоюва второ място на ниво B2 сред 59 участници, като остана само на 0,25 точки от победителя. Тя е единственият състезател на ниво B2, постигнал максималните 100 точки на устната част.

С почетни грамоти бяха отличени още трима български ученици - Марина Георгиева, класирала се на четвърто място на ниво B2 с 92,25 точки, Георги Стоименов - на осмо място на ниво B2 с 89 точки, и Рад Георгиев - на седмо място на ниво C1 с 95,62 точки.

Ръководители на националния отбор са Елица Върбановска от Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч и Мартин Росен Дамянов от Първа английска езикова гимназия в София.

В състава на българския национален отбор участваха осем ученици - Лина Джеймс Бринтнол от 8-и клас в СУ „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш, Ренел Бойкова Иванова от 9-и клас в СУ „Димитър Благоев“ в Провадия, Марина Георгиева Георгиева от 9-и клас в МГ „Гео Милев“ в Плевен, Георги Мартинов Стоименов от 10-и клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ в София, Хакан Осман Калленджи от 10-и клас в СМГ „Паисий Хилендарски“в София, Кристиан Станишев Станишев от десети клас в СМГ „Паисий Хилендарски“в София, Мария Радославова Василева от 11-ти клас в Националната Априловска гимназия в Габрово и Рад Валери Георгиев от 11-ти клас в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ в Търговище.

#олимпиада по английски език #румъния #български ученици

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