Почистват основно фреската "Страшният съд" на Микеланджело в Сикстинската капела

Световноизвестната фреска "Страшният съд" на Микеланджело в Сикстинската капела във Ватикана ще бъде подложена на основно почистване през следващите три месеца, предадоха агенция ДПА и други германски медии.

За първи път от около 30 години насам монументалната фреска ще бъде цялостно почистена, за да се премахнат натрупванията от мръсотия, които са замъглили цветовете и контрастите с течение на времето, поясниха от ватиканската администрация.

Фреската "Страшният съд", върху който ренесансовият художник Микеланджело (1475-1564) е работил между 1536 и 1541 г., покрива централната стена на олтара в капелата.

Стотици хиляди посетители идват всяка година, за да видят фреската, която е част от обиколката на Ватиканските музеи. Сикстинската капела ще остане отворена за посетители по време на работата. Почистването е възможно благодарение на скеле, което покрива цялата повърхност на стената, която е с площ от приблизително 180 квадратни метра. Екип от реставратори ще работи зад екран с висока резолюция, покриващ известната творба.

Паоло Виолини, отговорният реставратор на Ватиканските музеи, посочи, че работата е станала необходима, защото върху творбата се е образувал широк белезникав филм, причинен от отлагането на микрочастици от чужди вещества, носени от въздушните течения. С течение на времето тези отлагания са отслабили светло-тъмните контрасти и са размазали оригиналните цветове.

"Страшният съд" служи като впечатляващ фон за конклава, който традиционно се провежда в Сикстинската капела. По време на папски избори кардиналите на Католическата църква се събират под фреската. Последното това се случи през май миналата година за избирането на папа Лъв Четиринадесети, припомня още ДПА.