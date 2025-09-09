Почти всички атлети са преминали задължителни генетични тестове преди световното в Токио

Повече от 95 процента от заявените състезатели за предстоящото световно първенство по лека атлетика вече са преминали задължителни еднократни генетични тестове, съобщава Световната Атлетика, цитирана от ДПА.

В информацията се добавя, че останалите тестове, предимно на спортисти от делегациите на Франция и Норвегия, ще бъдат извършени преди старта на шампионата в събота. Правилото влезе в сила на 1 септември.

"На мнение сме, че женските категории в спорта трябва да бъдат предпазвани с всички методи. Това са нашите принципи", заяви президентът на СА Себастиан Коу.

Той добави, че федерацията ще проведе проучване сред атлетите по време на шампионата, за да проведе тестовете догодина по още по-подходящ начин.

БНТ ще излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио от 13 до 21 септември.