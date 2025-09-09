БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Почти всички атлети са преминали задължителни генетични тестове преди световното в Токио

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Останалите тестове ще бъдат извършени преди старта на шампионата в събота.

себастиан коу един кадидатите поста президент мок
Повече от 95 процента от заявените състезатели за предстоящото световно първенство по лека атлетика вече са преминали задължителни еднократни генетични тестове, съобщава Световната Атлетика, цитирана от ДПА.

В информацията се добавя, че останалите тестове, предимно на спортисти от делегациите на Франция и Норвегия, ще бъдат извършени преди старта на шампионата в събота. Правилото влезе в сила на 1 септември.

"На мнение сме, че женските категории в спорта трябва да бъдат предпазвани с всички методи. Това са нашите принципи", заяви президентът на СА Себастиан Коу.

Той добави, че федерацията ще проведе проучване сред атлетите по време на шампионата, за да проведе тестовете догодина по още по-подходящ начин.

БНТ ще излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио от 13 до 21 септември.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #World Athletics #Себастиан Коу

Още от: Лека атлетика

Угандецът Исмаил Сенанджи е носител на купата при мъжете в 40-ия лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково
Угандецът Исмаил Сенанджи е носител на купата при мъжете в 40-ия лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково
Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство
Чете се за: 01:15 мин.
Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство
Чете се за: 01:22 мин.
Настоящият и бившият президент на БФЛА са готови за съвместна работа в името на леката атлетика Настоящият и бившият президент на БФЛА са готови за съвместна работа в името на леката атлетика
Чете се за: 01:52 мин.
Християн Касабов: На световното първенство ще гоним много медали Християн Касабов: На световното първенство ще гоним много медали
Чете се за: 01:35 мин.
Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Чете се за: 01:30 мин.

