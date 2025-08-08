Под пагон и с мисия: Приеха новите военни лекари и медицински сестри

Нови 19 момчета и момичета започват обучение по специалността „Военен лекар“, а 7 ще учат за „Военна медицинска сестра“, благодарение на тристранното сътрудничество между Военномедицинска академия (ВМА), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна.

Програмата предоставя пълна държавна издръжка и гарантирана дългосрочна реализация в системата на Въоръжените сили, подчертават от ВМА. Сред предимствата на безплатното обучение са месечна стипендия, осигурено настаняване, храна, облекло и медицинско обслужване, както и гарантирана реализация – назначение в структурите на Военномедицинска академия.