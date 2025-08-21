Подкрепа за доброволци и пожарникари: Осигуряват 14 млн. лв. за оборудване и екипировка

Без достатъчно оборудване и с остаряла екипировка са доброволните отряди, които помагат на пожарникарите при бедствия. Те разчичат на дарители или купуват със собствени средства техника за гасене на пожари. От началото на годината доброволците са помогнали в битката с 200 огнища.

Румяна Иванова е доброволец към формированието на Столична община от около 2 години. През това лято е участвала в гасенето на пожарите над Рилския манастир и край Илинденци.

Румяна Иванова, доброволно формирование на Столичната община: "Не е трудно да си доброволец. Винаги можеш да помогнеш с нещо. Не е нужно да си физически силен или издръжлив. На Пирин носихме всички тези ранцеви пожарогасители и гасихме. Огънят ни обгради. Евакуирахме се с пожарните коли. Качихме се от Илинденци слезнахме в Кресна."

Доброволците преминават специални обучения. Общините им осигуряват средства за дрехи, обувки и маски.

Румяна Иванова, доброволно формирование на Столичната община: "Нещата, които са ни нужни, за да гасим, трябва да си ги осигурим по друг начин - с дарение или със собствени средства. Тези ранцеви пожарогасители са ни дарени".

Дарени са и носилката моторните резачки, духалката и тупалките, които използват столичните доброволци.

Ясен Цветков, председател на Национална асоциация на доброволците в България: "За съжаление все още имаме доброволни формирования, които нямат почти нищо. Доброволните формирования и всички техни членове са свикнали да работят в условията на недоимък, на лишения и на упорит труд и ентусиазъм".

Доброволните формирования у нас са около 250, а доброволците над 3500. Социалното министерство осигурява 14 милиона лева по европрограма за закупуване на оборудване и техника за пожарникари и доброволци.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Краят на тази година вече може да бъде закупена техниката. Началото на следващата най-късно."

главен комисар Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението": "С колегите от Националната асоциация на доброволците предстои през следващите дни да идентифицираме конкретните потребности, така че тези средства да бъдат разпределени максимално целесъобразно." Ясен Цветков, председател на Национална асоциация на доброволците в България: "Това финансиране, което се отпуска в момента е глътка свеж въздух и ще може да достигне до всички доброволни формирования в цялата страна".

Предвижда се закупуване на дронове, лодки и облекла.