Полицай загина в Брюксел по време на операция, свързана с кражба на автомобил

Полицай загина тази нощ в Брюксел при престрелка по време на операция за задържане на обявен за откраднат автомобил, по първоначална информация, съобщена от белгийските медии, цитирани от Франс прес.
Полицията и прокуратурата на белгийската столица потвърдиха смъртта на полицая, но на този етап отказаха да коментират обстоятелствата около инцидента. Прокуратурата обяви пресконференция този следобед.
"Полицай загуби живота си тази нощ при изпълнение на служебните си задължения в Брюксел", коментира тази сутрин белгийският премиер Барт де Вевер в социалната мрежа Екс, като изрази съболезнования на семейството и колегите на полицая.
Un policier a perdu la vie cette nuit dans l’exercice de ses fonctions à Bruxelles.
J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.
Nous ne remercierons jamais assez les hommes et les femmes qui exercent chaque jour leur mission avec le plus grand des courages et parfois même au péril de leur vie pour notre sécurité à tous.
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Vannacht overleed een politieman in Brussel tijdens de uitoefening van zijn dienst.
Mijn diepste medeleven gaat uit naar zijn familie, zijn naasten en de volledige politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene.
We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor de mannen en vrouwen van onze politiediensten die elke dag hun opdracht met de grootste moed en soms met gevaar voor eigen leven uitoefenen, voor de veiligheid van ons allemaal.— Bart De Wever (@Bart_DeWever) October 13, 2026
Според местни медии полицаят е бил смъртоносно ранен от изстрел при спирането на автомобил, който е бил обявен за откраднат няколко часа по-рано в Тубизе, южно от Брюксел.
Според фламандската обществена телевизия Ве Ер Те, при вида на полицейския автомобил, който ги преследвал, заподозрените веднага са излезли от колата си и са открили огън. Към момента няма информация за извършени арести.
Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че е "дълбоко потресен от трагичната загуба".