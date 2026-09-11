Полиция проверява незаконен басейн върху детска площадка в Свиленград

МВР - Хасково проверява незаконен басейн, изграден на детска площадка в Свиленград.

Образувано е досъдебно производство по чл.323, ал.1 от НК за самоуправство, съобщиха от полицията.

Става въппос за обект на улица „Княз Борис I” в Свиленград. Производството е заведено относно нарушение на обществена поръчка. В хода на процесуално-следствените действия е установено, че детските съоръжения, изградени на общински терен, към момента са демонтирани. След като общината е изградила парка, съоръженията е трябвало да бъдат налице до август на 2027 г.

Проверяващите установили, че детската площадка липсва, а на тяхно място има изградени незаконни обекти – огради и плувен басейн, които се ползват. Обектите се стопанисват от двама мъже от Свиленград.

Работата по образуването досъдебно производство продължава с цел събиране на доказателства, установяване на всички факти по случая и изясняване на обективната истина.

Материалите са докладвани и съгласувани с районна прокуратура.