Полицията в Берлин арестува мъж, заподозрян в планирането на джихадистка атака

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Берлин - полиция
Снимка: БТА
Мъж, заподозрян в планиране на атентат срещу германската държава, мотивиран от джихадистки убеждения, е бил задържан, съобщи днес говорител на прокуратурата в Берлин, цитиран от ДПА.

Говорителят добави, че е било иззето оборудване, с което може да се изработи бомба. Полицията е арестувала мъжа вчера в квартал "Нойкьолн" в германската столица. Предстои да се яви в съда днес.

Говорителят не предостави повече подробности за възможната цел на планирания атентат. Вестник "Билд" съобщи, че целта е била място в Берлин. За ареста са били изпратени специалните сили на полицията, които обикновено влизат в действие тежко въоръжени.

