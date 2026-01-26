Полицията в Бургас отцепи района около жилищен блок заради открита ръчна граната

Полицията в Бургас отцепи района около блок 17 в ж.к. "Меден рудник" заради открита ръчна граната. Боеприпасът е намерен от строителен работник, който разчиствал боклуците от общото помещение в избата на блока. Почистването било връзка с предстоящо саниране на сградата.

Гранатата била силно ръждясала. Мъжът я взел и отишъл с нея при началника на обекта, за да попита какво да прави с нея. Той му казал да я остави в тревата пред блока и да се обади на тел. 112.

След подаването на сигнала на място пристигнали екипи на полицията, които отцепили района. Не се е наложило евакуиране на сградата, тъй като граната вече е извън нея. Очаква се на място да пристигне екип на Военноморските сили, който да обезопаси и прибере боеприпаса.

Точно преди година в Бургас полицията евакуира част от улица в центъра на Бургас, заради сигнал за граната, открита в апартамент. Тогава мъж, който се нанасял в един от апартаментите в жилищна кооперация, при разчистване намерил граната в гардероба и подал сигнал на тел. 112.