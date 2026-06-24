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Полицията в Истанбул иззе над 10 000 антични предмета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:30 мин.
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полицията истанбул иззе 000 антични предмета
Снимка: Снимката е илюстративна
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При операция срещу контрабандата на исторически ценности на полицията в Истанбул са иззети 10 185 антични предмета и артефакта от различни исторически епохи, съобщи агенция ИХА.

В община Бейкоз в азиатската част на града екипи на Отдела за борба с контрабандните престъпления към Дирекцията на полицията в Истанбул са направили претърсване на адрес на заподозрени, където са открити предметите.

По данни на полицията сред откритите исторически ценности има 6819 артефакта и 3366 монети, а във връзка със случая са били задържани двама души, които по-късно са били освободени след снемане на показания.

При първоначалните експертизи на иззетите материали е установено, че те принадлежат към различни исторически периоди, като тези на Анадолските селджуци, Великите селджуци, Урарту, Древна Гърция, Рим, Византия, Асирия, Месопотамия, от времето на хетите, династиите на Омеядите, Абасидите, както и от времето на Османската империя.

Стойността и състоянието на иззетите предмети предполагат те да се превърнат в музейни експонати, посочва агенцията и подчертава, че по данни на полицията това е една от най-резултатните операции в борбата с контрабандата на исторически ценности в Турция.

#Турция #антични предмети

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