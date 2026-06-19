БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Полицията в САЩ арестува шестима души след Англия - Хърватия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Един от тях е задържан заради незаконно проникване в чужда собственост.

Полицията в САЩ арестува шестима души след Англия - Хърватия

Полицията в САЩ е арестувала шестима души по време на победата на Англия с 4:2 над Хърватия вчера – първата среща и за двете страни на Световното първенство по футбол, а един от шестимата е задържан заради незаконно проникване в чужда собственост, съобщи агенция АР.

Полицейското управление на Арлингтън съобщи, че служителите са реагирали и на два сигнала за сбивания на стадион „AT&T" в сряда, но нито един от инцидентите не е довел до арест.

Трима души са арестувани по подозрение за престъпления, свързани с наркотици, един е бил отведен, след като е имало съмнение, че е изпаднал в детоксикация заради алкохол и друг по подозрение за продажба на фалшиви маркови стоки, включващи продукти на стойност между 2500 и 30 000 долара. Нито един от арестуваните нe е британски гражданин, но всичките са били на мача и в английския сектор при публиката.

Полицията заяви, че персоналът на стадиона обикновено се справя с „непокорните“ зрители, преди да поиска помощ от служителите на реда, а служителите по сигурността често разрешават инцидентите без полицейска намеса.

Дронове са били използвани за наблюдение на тълпата, а някои служители са направили обход по периметъра на стадиона и паркингите часове преди началния час.

Очевидци твърдят, че десетки фенове са нарушили сигурността и са влезли на стадиона без да минат проверката на входа. ФИФА заяви, че не е информирана за привърженици, влизащи на стадиона без билети.

Подобни действия в Англия са криминализирани, което стана и нормативна мярка след пробив в сигурността на стадион „Уембли“.

#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
3
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
4
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
5
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Още от: Футбол

Байер Леверкузен извади 32 млн. евро за младежки национал на Португалия
Байер Леверкузен извади 32 млн. евро за младежки национал на Португалия
Бащата на Лионел Меси се възстановява от здравословен проблем Бащата на Лионел Меси се възстановява от здравословен проблем
Чете се за: 02:00 мин.
Нападател на Кот дИвоар на линия срещу Германия Нападател на Кот д'Ивоар на линия срещу Германия
Чете се за: 02:22 мин.
Тотнъм привлече нидерландец Тотнъм привлече нидерландец
Чете се за: 02:07 мин.
Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ)
Кристиан Киву и Интер си стиснаха ръцете за ново споразумение Кристиан Киву и Интер си стиснаха ръцете за ново споразумение
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори
САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
Чете се за: 03:40 мин.
По света
3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг 3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ