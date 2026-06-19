Полицията в САЩ арестува шестима души след Англия - Хърватия

Полицията в САЩ е арестувала шестима души по време на победата на Англия с 4:2 над Хърватия вчера – първата среща и за двете страни на Световното първенство по футбол, а един от шестимата е задържан заради незаконно проникване в чужда собственост, съобщи агенция АР.

Полицейското управление на Арлингтън съобщи, че служителите са реагирали и на два сигнала за сбивания на стадион „AT&T" в сряда, но нито един от инцидентите не е довел до арест.

Трима души са арестувани по подозрение за престъпления, свързани с наркотици, един е бил отведен, след като е имало съмнение, че е изпаднал в детоксикация заради алкохол и друг по подозрение за продажба на фалшиви маркови стоки, включващи продукти на стойност между 2500 и 30 000 долара. Нито един от арестуваните нe е британски гражданин, но всичките са били на мача и в английския сектор при публиката.

Полицията заяви, че персоналът на стадиона обикновено се справя с „непокорните“ зрители, преди да поиска помощ от служителите на реда, а служителите по сигурността често разрешават инцидентите без полицейска намеса.

Дронове са били използвани за наблюдение на тълпата, а някои служители са направили обход по периметъра на стадиона и паркингите часове преди началния час.

Очевидци твърдят, че десетки фенове са нарушили сигурността и са влезли на стадиона без да минат проверката на входа. ФИФА заяви, че не е информирана за привърженици, влизащи на стадиона без билети.

Подобни действия в Англия са криминализирани, което стана и нормативна мярка след пробив в сигурността на стадион „Уембли“.