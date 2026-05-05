Полуфиналите в НБЛ стартират на 9 май

Стана ясна програмата за втория кръг в плейофите на НБЛ. Играе се до три победи в пет мача. Старт на полуфиналите ще дадат Балкан и Черно море Тича, които ще открият серията помежду си само след няколко дни.

Балканци ще домакинстват в първите два мача, а първият е планиран за 9 май (събота) от 19:15 часа в Ботевград. Два дни по-късно в „Арена Ботевград“ ще бъде изиграна и втората среща.

Впоследствие "моряците" ще влязат в ролята на домакини за третия двубой на 14-и, а евентуалният четвърти ще бъде на 16-и. Ако се стигне до решителен пети мач, той ще е на 19-и в Ботевград.

Серията между Рилски спортист и Локомотив Пловдив ще започне на 10-и (неделя), когато ще се изиграе първата среща от 20:00 часа. Вторият мач също ще бъде в Самоков, като е планиран за 12-и.

Третият и евентуално четвърти двубой ще се проведат съответно на 15-и и 17-и в Пловдив. В случай, че се стигне до пети решителен мач, той ще бъде в Самоков на 20-и.